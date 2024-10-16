تجارة عمان تبدأ بتوزيع الطرود الغذائية في المحافظات بالتعاون مع تكية أم علي

وطنا اليوم:مندوباً عن مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، شارك عضو مجلس الإدارة ونائب أمين السر، فلاح الصغير، وعدد من موظفي الغرفة في توزيع عدد من الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي حيث تم التوزيع في مركز توزيع عمان التابع لتكية أم علي في العاصمة عمان. وذلك ضمن مذكرة التفاهم بين الغرفة وتكية أم علي لدعم برامج وأنشطة تكية أم علي لمساعدة الأسر المحتاجة.

وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، كانت غرفة تجارة عمان وتكية ام علي، قد وقعتا مذكرة تفاهم لتوزيع طرود غذائية لـ1428 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي بمختلف محافظات المملكة، كما تتضمن، مشاركة أعضاء الغرفة بفعاليات تطوعية من خلال المساهمة في إيصال المساعدات.

وأشاد الصغير بمشاريع تكية أم علي ونشاطاتها في كافة محافظات المملكة ومنها العاصمة وآلية التنفيذ المثاليه في ايصال الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقاً ضمن قاعدة بيانات واجراءات ومعايير متعددة وواضحه تحكمها الشفافية والحوكمة .

واضاف الصغير أن تقديم هذه الدفعة من الطرود يأتي كمرحلة أولى، فيما سيتم توزيع باقي الطرود على المحافظات خلال هذا الشهر وفقا لبرنامج زمني أعدته تكية ام علي، مؤكدا التزام الغرفة بمسؤلياتها المجتمعية ورغبتها في دعم والمشاركة في النشاطات الإنسانية والخيرية المختلفة وعقد شراكات مع مؤسسات تتمحور أهداف عملها حول مساعدة ودعم أبناء المجتمعات المحلية.

من جهته، ثمن المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر، دعم والتزام الغرفة تجاه الأسر المكفولة خلال الأعوام السابقة ومن خلال هذه الحملة والتي ستساهم في تأمين قوت الأسر الأشد فقرا في المملكة، مبينا ان تكية أم علي، تؤمن بأن هذه الشراكة ستكون نموذجاً يحتذى به في مجال العمل الخيري.

وأكد بلقر، أن تكية أم علي تولي اهتماما خاصا لتعزيز آفاق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وذلك لإيمانها بضرورة إشراك مختلف الجهات في دعم أهداف تكية أم علي وبرامج الدعم الغذائي المستدام فيها.

وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي المستدام لـ 20 ألف أسرة تقع تحت خط الفقر الغذائي في 12 محافظة، من خلال توزيع طرود غذائية شهرية تحتوي على 20 مادة غذائية