وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني اليوم في عمّان

وطنا اليوم:يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقر الوزارة في عمّان.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قد قالت، إن عراقجي سيزور دولا في المنطقة؛ لمناقشة القضايا الإقليمية والعمل على وقف “الجرائم” الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان.

وكان الصفدي قد زار طهران في آب/أغسطس 2024، والتقى فيها بالقائم بأعمال وزير خارجية إيران في حينه علي باقري كني وأجرى محادثات موسعة بحثت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.