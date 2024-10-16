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بايدن يعلن تعديل الموقف العسكري الأميركي بالشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن يدلي بتصريحات للصحفيين في البيت الأبيض في واشنطن يوم الجمعة. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.

وطنا اليوم_قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه عدّل الموقف العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لتحسين حماية القوات الأميركية ودعم الالتزام بأمن إسرائيل من التهديدات الإيرانية.

 

وأوضح بايدن -في رسالة وجهها إلى الكونغرس- أنه عزز الموقف العسكري في الشرق الأوسط بناء على مسؤولياته كقائد أعلى ووفقًا لصلاحياته الدستورية.

 

وأضاف بايدن في رسالته أن الجنود الأميركيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ساهموا في الدفاع عن إسرائيل أمام الهجمات الإيرانية في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول.

 

وأشار إلى أنه قرر تمديد مهمة مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن”، مع القطع المرافقة لها.

 

كما قرر نشر مقاتلات من الجيل الخامس من طراز إف-35 ومدمرات قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن القوات الأميركية ستبقى متمركزة في المنطقة لحماية مصالح بلاده ضد الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها.


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