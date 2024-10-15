نقيب الأطباء: سنمتنع عن معالجة المرضى المؤمِّنين لدى شركات ترفض اللائحة الجديدة

وطنا اليوم_قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، الثلاثاء، إن قرار لائحة الأجور الطبية حق قانوني لنقابة الأطباء وحدها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّه “سيجري الامتناع عن معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل مع الأطباء وفقا للائحة الأجور الجديدة”.

وكانت نشر في الجريدة الرسمية، مساء الثلاثاء، لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، حيث تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية. وتشمل زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين، وكان وزير الصحة، قرّر في وقت سابق من يوليوز 2024، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008.

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وأضاف الزعبي في حديثٍ له مع قناة “المملكة” أن شركات التأمين منذ عام 2008 وحتى الآن رفعت الرسوم على المشتركين دون زيادة أتعاب الأطباء أو المستشفيات، متسائلًًا: “هل يعقل أنّ طبيبًا استشاريًا تكون كشفيته على المريض 6 دنانير؟”

واتهم الزعبي شركات التأمين بـ”التغول” على الأطباء بشكل “سافر” مشيرًا إلى أن النقابة ستطبق نظام الصندوق التعاوني، وقال الزعبي: ” سنمتنع عن معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل معنا على لائحة الأجور الجديدة، ومستعدون لمعالجة المواطن حسب لائحة الأجور الطبية الجديدة ونعطيه فاتورة لمطالبة شركات التأمين التي تحاول رمي الكرة في ملعب المواطن، ولم تقل له لماذا ترفع رسوم التأمين عليه عبر السنوات 15 الماضية”.

وتحدث الزعبي عن عرض وزير الصحة لائحة الأجور على اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات الخاصة قبل إرسالها للجريدة الرسمية، في الوقت الذي أكد اتحاد شركات التأمين أنه لم يتم التوافق على لائحة الأجور الجديدة، ودعا الزعبي كل مراجع لدفع ما تحدده الكشفية فقط.

ولدى سؤاله بحال عدم تلقي المريض فاتورة أو رفض الدفع عن طريق البطاقة لدى الطبيب قال الزعبي: “سنحاسب الطبيب حسابًا عسيرًا”.