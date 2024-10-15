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حماس: نحن أمام أكثر الخطط العسكرية انحطاطًا

منذ دقيقتين
حماس: نحن أمام أكثر الخطط العسكرية انحطاطًا

وطنا اليوم_أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان أنّ ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين.

 

وقال حمدان في كلمة مصورة له مساء اليوم الثلاثاء، إن الجرائم في شمال قطاع غزة تأتي في ظل أنباء عن بدء تنفيذ الاحتلال مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية

 

وبين أنّ الخطة الجديدة للاحتلال هدفها فصل شمال القطاع وتهجير سكانه، حيث بات العالم أمام واحدة من أكثر الخطط العسكرية انحطاطا وضعها قادة عسكريون لا أخلاق لديهم.

 

وجدد حمدان دعوته للمجتمع الدولي لفرض قرارات تحمي المدنيين العزل وتوقف حرب الإبادة بحقهم مبينًا أن تغاضي المجتمع الدولي عن جريمة إسرائيل بتهجير مئات الآلاف انتكاسة غير مسبوقة في القيم الإنسانية


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