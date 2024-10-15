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إسرائيل تعلن أسر 3 عناصر من حزب الله في نفق بجنوب لبنان

منذ ساعة واحدة
إسرائيل تعلن أسر 3 عناصر من حزب الله في نفق بجنوب لبنان

وطنا اليوم_أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أسر ثلاثة عناصر من حزب الله، مما يرفع عدد المقاتلين الذين أعلنت إسرائيل أسرهم منذ بدء العمليات البرية في جنوب لبنان أواخر سبتمبر، إلى 4.

وأفاد الجيش في بيان بأنه عثر “على فتحة نفق تحت الأرض داخل مبنى كان يستخدمه حزب الله”، وقام بتطويق المكان الذي تحصّن داخله ثلاثة عناصر “من قوة الرضوان (توصف بأنها وحدة النخبة في الحزب) مع وسائل قتالية عديدة وعتاد يسمح بالبقاء هناك لفترة زمنية طويلة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الإثنين، اكتشاف مجمع تحت الأرض يمتد على طول 800 متر جنوبي لبنان، كان يستخدم كمقر قيادة لقوة الرضوان التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.

 

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يحتوي المقر على صواريخ مضادة للطائرات، وذخائر، ودراجات نارية، وكميات كافية من الإمدادات للبقاء في المجمع تحت الأرض، بما في ذلك الطعام، ومطبخ، وأماكن معيشة.

 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان من المقرر أن تستخدم قوة الرضوان تلك الأسلحة والمعدات كجزء من خطة لدخول الجليل.

 

وبحسب المتحدث العسكري باسم الجيش أفيخاي أدرعي: “عثر الجنود على أكواب قهوة كانت لا تزال ساخنة عند وصولهم”.

 

وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان القضاء على قدرات حزب الله وضمان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بسبب هجمات الحزب من لبنان، والتي شنها بالتزامن مع حرب غزة.

 

وأكد “القبض عليهم واعتقالهم ليتم التحقيق معهم ميدانيا.. ومن ثمّ نقلوا لمنشأة تحقيق داخل إسرائيل”.


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