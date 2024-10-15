99% نسبة الإنجاز بمصنعين للبندورة في الأغوار الجنوبية

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد حنيفات، الثلاثاء، إن الوزارة عملت على مبادرتين في مجال التصنيع الغذائي، أولها مبادرة مرتبطة بالمناطق التي لا يوجد فيها مدن صناعية كمنطقة الأغوار الجنوبية.

وأضاف حنيفات أن الوزارة حصلت على 130 دونم من سلطة وادي الأردن، واستقطبت مستثمرين أردنيين لفتح مشاريع في المنطقة بدءا بمصنعين بقيمة 3.2 مليون دينار لرب البندورة ومركزات البندورة من تجفيف وتفريز وبودرة وكلها مطلوبة للأسواق المحلية للتصدير.

وبين أن نسبة الإنجاز في المصنعين بلغت 99%، واللذان سيعملا على توفير ما لا يقل عن 300 فرصة عمل، موضحا أن الوزارة تتوسع بجذب مستثمرين آخرين ليصل عدد فرص العمل إلى نحو 1000 فرصة.

“يحقق هذا المشروع تشغيلا للأردنيين، وهو سلعة إحلالية بدل المستوردة وهذا يوفر عملة صعبة، كما يوجد قيمة مضافة غير مباشرة عبر تشغيل المزراعين من خلال الزراعة التعاقدية” وفقا لحنيفات.

ويعمل هذا المشروع على امتصاص الفائض من المنتج الزراعي خصوصا مادة البندورة وأصناف أخرى من الخضروات والمنتجات الزراعية، بحسب حنيفات مشيرا إلى أن المشروع يحقق الأمن الغذائي أيضا لأنه يحافظ على المنتج المُصنَع لسنوات وليس كما تكون طازجة.

ولفت حنيفات إلى أن المستثمرين في هذا الموقع يستفيدون من امتيازات أسعار الطاقة لمدة 5 سنوات نظرا لترفيع الموقع إلى منطقة تنموية صناعية، بحيث يكون لهم خصم 75% أول سنتين، و50% ثاني سنتين، و25% في السنة الأخيرة.

وأشار إلى أن الدعم والحوافز لمنطقة الأغوار الجنوبية سيعمل على زيادة الطلب على الاستثمار، حيث استفاد المستثمرين أيضا من أسعار المناولة لدعم التصدير، بالإضافة إلى خصم 50% على أجور العمالة لمدة 3 سنوا