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أردوغان يبعث تحياته للملك ويؤكد استمرار العمل المشترك مع الأردن

منذ 46 ثانية
أردوغان يبعث تحياته للملك ويؤكد استمرار العمل المشترك مع الأردن

وطنا اليوم:استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
ونقل الصفدي للرئيس التركي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ورسالة أكّدت حرص جلالته على تعزيز العلاقات بين البلدين، وإدامة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وخصوصاً في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء التصعيد الإقليمي الخطير ونصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة.
وبعث الرئيس أردوغان خلال اللقاء تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وأكّد اهتمامه بزيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تعزيزاً للعلاقات التي تربطهما. كما أكّد استمرار العمل المشترك لإسناد الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية جميع حقوقه المشروعة.
وجرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة وقف العدوان على لبنان، وإنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، ووقف خروقات الوضع التاريخيّ والقانوني في المقدسات في القدس المحتلة


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