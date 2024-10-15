بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يزور قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية

منذ 11 ثانية
الملك يزور قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.
واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز من قائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية عن عمليات التطوير والتحديث والخطط المستقبلية لتعزيز قدرات وإمكانات منتسبي القوات.
وأكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب، لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في مختلف الظروف.
وأعرب جلالته عن اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومعنوياتهم العالية وجاهزيتهم.
وحضر اللقاء مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:27

ولي العهد والأميرة رجوة يصلان استاد عمان لحضور مباراة النشامى

19:20

اختلاف واضح على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

19:19

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية

19:14

شرف بركات يُتوج بالذهبية في بطولة العالم للتايكونجتسو

19:13

الجريدة الرسمية تنشر لائحة أجور الاطباء الجديدة

19:05

بعد تسلم منظومة ثاد الاحتلال تتوعد إيران بـ رد مميت

18:55

وطنا اليوم تكشف حقيقة الفتوى المنسوبة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضد الإمارات

16:42

رئيس الوزراء: لا نضيِّع أيَّ فرصة لضمان ما يخدم بلدنا وشعبنا

16:35

نعيم قاسم: حزب الله استعاد عافيته وقرر إيلام العدو

16:27

الملكية الأردنية تبدأ بتسيير رحلات منتظمة بين عمان وموسكو اليوم‎

16:02

الملك يستقبل وفدا من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي

16:00

عدنان بدران يرعى حفل تخريج الفوج الحادي عشر لمركز التعليم المستمر في جامعة البترا

وفيات
الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024وفيات الاثنين 14-10-2024وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024