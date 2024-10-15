اختلاف واضح على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

وطنا اليوم:يتأثر الأردن بكتلة هوائية خريفه ذات درجات حرارة أقل من معدلاتها الموسمية، تنخفض معها درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة.

وفي التفاصيل يتوقع أن تبقى الأجواء نهار الأربعاء معتدلة في الجبال تميل للحرارة مع ظهور السحب المتفرقة، بينما تصبح الأجواء باردة نسبيا ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

وتتأثر المملكة الخميس وفي عطلة نهاية الأسبوع بكتلة هوائية لطيفة الحرارة، ناتجة من تموضع كتلة هوائية باردة فوق الأراضي التركية، ويتوقع أن تتأثر المملكة بامتداد هذه الكتلة الباردة على شكل كتلة هوائية لطيفة لذا تنخفض درجات بشكل واضح الخميس والجمعة وتصبح أقل من معدلاتها المعتادة بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية.

وتكون الأجواء نهارا لطيفة في عموم المناطق تميل قليلا للبرودة في الجبال، بينما يتوقع أن يكون الانخفاض واضحا خلال ساعات الليل والصباح الباكر لتصبح الأجواء باردة نسبيا ما يستدعي ارتداء ملابس أكثر دفئا من المعتاد، ويتوقع أن تقترب الحرارة ليلا من 10 درجات مئوية في العاصمة عمان.

وتترافق الكتلة الهوائية مع كميات من الرطوبة في طبقات الجو المتوسطة والمنخفضة لذا يتوقع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة قد تترافق بهطول زخات محلية من الأمطار في شمال المملكة الخميس ونهاية الأسبوع، كما يتوقع تشكل الضباب في أجزاء من المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح الباكر، وذلك بحسب “طقس العرب”.