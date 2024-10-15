بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

حسّان: لن نسمح للظروف في المنطقة أن تكون ذريعة لتراجع الأداء العام أو التقصير

منذ 12 دقيقة
حسّان: لن نسمح للظروف في المنطقة أن تكون ذريعة لتراجع الأداء العام أو التقصير

وطنا اليوم:عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، أولى جلساته في محافظة الكرك، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وبحضور نواب وأعيان المحافظة، ورؤساء البلديات، ورئيس مجلس المحافظة، وممثلي مختلف القطاعات في الكرك.
وقال حسان خلال الجلسة “سأواصل وزملائي الوزراء زياراتي وجولاتي الأسبوعية، فهذا ليس أمراً استثنائياً، بل واجب طبيعي لكل مسؤول”.
وأضاف أن الحكومة لن تسمح للظروف من حولنا في المنطقة أن تكون ذريعةً لتراجع الأداء العام أو التقصير، لا بل إن صعوبتها تتطلب مضاعفة جهودنا.
وقال رئيس الوزراء: الملاحظات التي أسمعها خلال الجولات من كل مواطن ألتقيه، سواءً في مدرسة أو مستشفى أو مرفق إنتاجي مهمة وأحاول شخصياً أن أعالج على الفور ما أراه من مسائل ضرورية ضمن الممكن من خلال وزاراتنا، وكذلك الأمر بالنسبة لزملائي الوزراء.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان قد أعلن في أولى جلسات المجلس، عقب تشكيل الحكومة أنَّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة للمجلس مرة كلَّ شهر في المحافظات، بالإضافة للزيارات الميدانيَّة الأسبوعيَّة التي يُجريها رئيس الوزراء إلى مناطق المملكة.
واستهل حسان زيارته إلى محافظة الكرك بلقاء مستثمرين في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الكرك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:41

النائب الربيحات ينتقد تعاقد الحكومة مع شركة مرتبطة بـ رافائيل

10:29

الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر

10:15

الخروج العظيم.. هجرة بأعداد غير مسبوقة من الكيان الصهيوني

10:07

وفيات الثلاثاء 15-10-2024

10:00

البنك المركزي الاردني يقرر تصفية شركة فيلادلفيا للتأمين

09:55

رئيس الوزراء يلتقي مستثمرين في الكرك

09:51

مفوضية اللاجئين تحتاج 31 مليون دولار كمتطلبات ضرورية لعملياتها في الأردن

09:42

وفاة إثر تدهور مركبة واحتراقها على طلوع ثغرة عصفور

09:28

18 مسجدا طبقت نظام الحصاد المائي في إربد والمفرق

09:22

ضبط اعتداءات جديدة على مصادر المياه في الموقر

09:18

مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم في الكرك

09:10

بن غفير: وزعنا 170 ألف قطعة سلاح وأمامنا فرصة لقطع رأس الأفعى إيران

وفيات
الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024وفيات الاثنين 14-10-2024وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024