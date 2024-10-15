البنك المركزي الاردني يقرر تصفية شركة فيلادلفيا للتأمين

وطنا اليوم:قرر البنك المركزي الاردني تصفية شركة فيلادلفيا للتأمين اعتباراً من تاريخ 2024/10/8 وذلك حرصاً على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

وبحسب بيان صادر عن البنك ا لمركزي اليوم الثلاثاء، فقد فقد تم تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مصفياً للشركة ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والمعاملات لحين إتمام إجراءات التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.

ووفق البيان فقد جاء هذا القرار بعد أن قام البنك المركزي بمجموعة من المتابعات مع الشركة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها نتيجة تعرضها لأوضاع تؤثر جوهرياً في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها ومخالفاتها لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والتعليمات النافذة، والشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمن لهم والمستفيدين.

يذكر أن قرار البنك المركزي جاء بعد منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية بموجب قرار معالي وزيرا الصناعة والتجارة والتموين الصادر بتاريخ 2021/6/6، وفي ضوء انتقال الرقابة على أعمال التأمين إلى البنك المركزي، تم الاستمرار في قرار المنع ولما تبين عدم قيام الشركة لمعالجة أوضاعها المالية والإدارية، وبعد استنفاذ كافة الحلول والإجراءات التصويبية المطلوبة منها فقد تم إصدار قرار بتصفيتها.