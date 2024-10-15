رئيس الوزراء يلتقي مستثمرين في الكرك

وطنا اليوم:استهل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الثلاثاء، زيارته إلى محافظة الكرك بلقاء مستثمرين في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الكرك.

ويعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أولى جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة الكرك.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد أعلن في أولى جلسات المجلس، عقب تشكيل الحكومة أنّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة للمجلس مرة كل شهر في المحافظات، بالإضافة للزيارات الميدانية الأسبوعية التي يجريها.