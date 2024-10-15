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وفاة إثر تدهور مركبة واحتراقها على طلوع ثغرة عصفور

منذ 18 ثانية
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وطنا اليوم:تعاملت إدارة السير ‏المركزية وإدارة الدوريات الخارجية مع عدد من الحوادث والمخالفات المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.
أبرزها حادث تدهور مركبة على طريق إربد عمان ‏”طلوع ثغرة عصفور”، ما أدى إلى اشتعال المركبة بالكامل ووفاة السائق.
كما تم ضبط مركبة تسير بسرعة 155 كلم/ساعة على طريق العقبة من خلال دوريات الرقابة الآلية.
وفي عمان، تعاملت إدارة السير مع تعطلات لحظية لعدد من المركبات دون تأثير على انسيابية الحركة.
كما أكد ضباط الدوريات الخارجية والسير أهمية التزام السائقين بقواعد المرور للحفاظ على سلامتهم، داعين إلى الاتصال بالطوارئ عند الحاجة.


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