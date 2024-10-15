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18 مسجدا طبقت نظام الحصاد المائي في إربد والمفرق

منذ ساعة واحدة
18 مسجدا طبقت نظام الحصاد المائي في إربد والمفرق

وطنا اليوم:وصل عدد المساجد التي استفادت من مشروع الحصاد المائي في محافظتي اربد والمفرق إلى 18 مسجدًا في المحافظتين.
ومن خلال مراحل المشروع تم تحويل مياه الوضوء إلى محطات صغيرة لتجميعها في خزانات خاصة، ومن ثم فلترتها واستخدامها في ري الأشجار في حدائق المساجد.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير كميات إضافية من المياه وتخفيض فاتورة الاستهلاك.
كما تضمن المشروع إعادة تأهيل المرافق الصحية وتركيب قطع لتوفير استهلاك المياه في جميع الحنفيات، مما ساهم في تقليل استخدام المياه في هذه المرافق.
ووفقا لبيان وزارة المياه والري فإن هذه المشاريع تقع ضمن “الجهود المتواصلة لتعزيز ثقافة الحصاد المائي والمحافظة على المياه”.
حيث قامت الوزارة ‏بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ‏‏(‏GIZ‏) بتنفيذ مشروع الحصاد المائي ضمن إطار ‏برنامج النظافة والصرف الصحي للملايين، الذي يموله وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الإتحادية ‏‏(‏BMZ‏).‏
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة المائية وتحسين الوصول إلى الصرف الصحي الآمن، مع التركيز على دعم الفئات الضعيفة والمحرومة.


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