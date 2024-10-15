ضبط اعتداءات جديدة على مصادر المياه في الموقر

وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري – سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياهنا بالتنسيق مع المنسق الأمني وقوة أمنية – حملة في مناطق جنوب العاصمة عمان، أسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خط ناقل رئيسي قطر 300 ملم.

وبالتفاصيل فقد تم ضبط 5 اعتداءات، منها 2 بقطر 2 انش و3 اعتداءات بخط 4 انش مسحوب منه خط 2 انش على خط ناقل آبار الموقر وخزان الفيصلية.

ويقوم المعتدي بتعبئة صهاريج مياه مخالفة من الخط الناقل والخزان.

وأفاد بيان مقتضب لوزارة المياه والري – سلطة المياه – بأنه تم فصل الإعتداءات واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري عدد الضبوطات منذ بداية العام 2024.

حيث وصلت إلى أكثر من 10 الآف اعتداء على خطوط المياه، وهو أحدى الأسباب الرئيسية في عدم انتظام وصول مياه الشرب المتاحة المخصصة للمواطنين بعدالة، وفق بيان الوزارة.