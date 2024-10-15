مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم في الكرك

وطنا اليوم:يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أولى جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة الكرك.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد أعلن في أولى جلسات المجلس، عقب تشكيل الحكومة أنّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة للمجلس مرة كل شهر في المحافظات، بالإضافة للزيارات الميدانية الأسبوعية التي يجريها رئيس الوزراء إلى مناطق المملكة.

وفي الثامن عشر من أيلول الماضي أكد رئيس الوزراء أنَّ “الميدان هو ساحة العمل الرئيسة للحكومة”، وأن التفاعل المستمر مع المواطن يجب أن يعلّمنا كل يوم دروساً نعكسها في برامجنا ونطورها في خدمته.

وأعلن حسَّان، أنَّ مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاته مرة كلَّ شهر في المحافظات؛ ليقوم الفريق الوزاري بعد ذلك بمتابعة احتياجات المحافظة وقطاعاتها، والتَّفاعل مع مواطنيها.

وقال في هذا الصَّدد: سألتزم شخصيَّاً بالتَّوجيه الملكي، وسأكون حاضراً في مدننا وقرانا وبوادينا ومخيَّماتنا أسبوعياً، للاطلاع بشكل مباشر على الاحتياجات والمطالب لتقديم الحلول السريعة لبعضها”.

وأكَّد رئيس الوزراء، أنَّ الحكومة “تبدأ من حيث أنهت الحكومة السابقة عملها؛ فلا وقت ولا حاجة لإعادة إنتاج الخطط”، مشدِّداً على أنَّنا في سباق مع الزَّمن لترك الأثر الملموس وبناء الثقة عند المواطن بأننا على المسار الصحيح، ونؤدي واجبنا بكل إخلاص.