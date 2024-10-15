بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بن غفير: وزعنا 170 ألف قطعة سلاح وأمامنا فرصة لقطع رأس الأفعى إيران

منذ 13 ثانية
بن غفير: وزعنا 170 ألف قطعة سلاح وأمامنا فرصة لقطع رأس الأفعى إيران

وطنا اليوم:أعلن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال اليوم، أن هناك فرصة أمام “إسرائيل” لقطع “رأس الأفعى” من خلال توجيه ضربة إلى إيران.
وأضاف أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على اتخاذ “قرارات شجاعة” في هذا السياق.
وفي تصريح آخر، زعم بن غفير أن “إسرائيل” كان بإمكانها استعادة المختطفين لو توقفت عن إدخال النفط إلى قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت ستضغط بشكل أكبر على المقاومة الفلسطينية.

تسليح المستوطنين
كما كشف بن غفير أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، تم توزيع 170 ألف قطعة سلاح على “الإسرائيليين”.
وفي سياق متصل، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن هناك ارتفاعاً حاداً في وتيرة عمليات إطلاق النار منذ بداية العام، مما أدى إلى مقتل 39 “إسرائيلياً” حتى الآن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:32

نتنياهو يبلغ واشنطن: سنضرب أهدافا عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية

05:40

ظهور إسماعيل قاآني في طهران ينهي شائعات اختفائه

04:28

تسريبات تكشف موعد وأهداف الضربة الإسرائيلية على إيران

03:33

مقاتلات حربية أمريكية وبريطانيا تستهدف الحديدة اليمنية

01:02

نشامى الأمن العام للكيك بوكسينغ يظفرون بالذهب في بطولة اسيا

00:25

طرح مستشفى فرح للبيع بالمزاد العلني

00:05

نتنياهو يدعو اليونيفيل مجددا للانسحاب من مناطق القتال في لبنان

22:30

نقيب أصحاب المعاصر يحذر من الزيت المباع بـ 50 دينارا للتنكة

21:27

القرالة: توافق على لائحة الأجور الجديدة للأطباء

20:41

الطراونة يناشد الرئيس في رسالة عاجلة انقذوا الاطباء من ظاهرة التعدي

20:35

أمانة عمان تميز رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بالباص السريع

20:32

العودات للإسلامين : التشكيك بالموقف الأردني جزء من الأجندات المشبوهة

وفيات
وفيات الاثنين 14-10-2024وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024