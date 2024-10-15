بن غفير: وزعنا 170 ألف قطعة سلاح وأمامنا فرصة لقطع رأس الأفعى إيران

وطنا اليوم:أعلن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال اليوم، أن هناك فرصة أمام “إسرائيل” لقطع “رأس الأفعى” من خلال توجيه ضربة إلى إيران.

وأضاف أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على اتخاذ “قرارات شجاعة” في هذا السياق.

وفي تصريح آخر، زعم بن غفير أن “إسرائيل” كان بإمكانها استعادة المختطفين لو توقفت عن إدخال النفط إلى قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت ستضغط بشكل أكبر على المقاومة الفلسطينية.

تسليح المستوطنين

كما كشف بن غفير أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، تم توزيع 170 ألف قطعة سلاح على “الإسرائيليين”.

وفي سياق متصل، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن هناك ارتفاعاً حاداً في وتيرة عمليات إطلاق النار منذ بداية العام، مما أدى إلى مقتل 39 “إسرائيلياً” حتى الآن.