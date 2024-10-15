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ظهور إسماعيل قاآني في طهران ينهي شائعات اختفائه

منذ ثانيتين
ظهور إسماعيل قاآني في طهران ينهي شائعات اختفائه

وطنا اليوم_عرض التلفزيون الإيراني مقطع فيديو يظهر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني، في مطار مهرآباد بطهران، وهو ينتظر وصول جثمان اللواء عباس نيلفروشان، الذي استُهدف مع نصر الله. من المقرر تشييع نيلفروشان صباح اليوم في طهران، قبل أن يُنقل لدفنه يوم الخميس في مسقط رأسه بأصفهان، بعد تشييعه في العراق.

 

اختفاء قاآني خلال الأسابيع الماضية أثار الكثير من التساؤلات والشائعات، حيث تردد أنه تم اغتياله في بيروت، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أنه خضع للتحقيق بشأن اتهامات بالتخابر مع جهات أجنب

ية.

 


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