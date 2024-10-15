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مقاتلات حربية أمريكية وبريطانيا تستهدف الحديدة اليمنية

منذ دقيقتين
مقاتلات حربية أمريكية وبريطانيا تستهدف الحديدة اليمنية

وطنا اليوم_استهدفت مقاتلات حربية تابعة للقوات الأمريكية والبريطانية، مساء اليوم الاثنين، بغارتين جويتين، مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة شمال غربي ، وفق إعلام الحوثيين.

 

وذكرت وكالة “سبأ” في نسختها الصادرة عن الحوثيين بأن “الطيران الأمريكي والبريطاني نفذ غارتين على محافظة “، لافتة إلى أن الغارتين وقعتا في مديرية الصليف شمالي الحديدة.

 

ولم تتضح بعد النتائج التي نجمت عن الغارتين، والخسائر البشرية والأضرار المادية التي خلّفتهما.

 

وتُجدّد القوات الأمريكية والبريطانية قصف المواقع الحوثية العسكرية، بعد أقل من 10 أيام على ضربات جوية وبحرية نفذتها الولايات المتحدة منفردة، في 4 محافظات يمنية مختلفة تخضع جميعها لسيطرة الحوثيين.

 

حينها، توزعت الغارات الجوية والضربات البحرية، التي تجاوزت أكثر من 15 ضربة، على مواقع تابعة لميليشيا الحوثيين في صنعاء مركزها الرئيس، ومحافظة ذمار المتاخمة جنوبًا لصنعاء، إلى جانب محافظة الحديدة، التي تتخذ منها الميليشيا الحوثية مقرًا لمنصاتها الحربية التي تستهدف من خلالها الملاحة الدولية وسفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

 

كما طال الاستهداف محافظة البيضاء، التي تتخذ ميليشيا الحوثي من مرتفعاتها الجبلية موقعًا لمنصاتها الحربية لاستهداف الناقلات البحرية المارّة في خليج عدن والبحر العربي.

 

وتقود أمريكا وبريطانيا، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تحالفًا دوليًا؛ للحدّ من هجمات وتهديدات ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية.

 

ومنذُ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، تستهدف ميليشيا الحوثي سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي، بالصواريخ والمسيّرات، تحت ذريعة نصرة فلسطين، إذ يعتبرون أنها مُرتبطة بإسرائيل.


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