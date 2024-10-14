نشامى الأمن العام للكيك بوكسينغ يظفرون بالذهب في بطولة اسيا

وطنا اليوم_ظفر نشامى فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ بالذهب في بطولة اسيا للكيك بوكسينغ ، والتي أقيمت منافساتها في العاصمة الكمبودية “فنوم بينه” ، وبمشاركة (480) لاعب يمثلون (25) دولة .

وخطف نشامى فريق الأمن العام الأضواء في البطولة ، بعد تمكن جميع اللاعبين المشاركين من الصعود على منصات التتويج ، حيث حصد الفريق (9) ميداليات ملونة بواقع (3)ذهبيات، فضية ، (5)برونزيات .

وجاءت النتائج الفنية للفريق على النحو التالي :

١- ذهبية وزن تحت (79)كغ فئة (كيك لايت) عن طريق اللاعب مهند عفانة .

٢- ذهبية وزن تحت (79)كغ فئة (لايت كونتاكت) عن طريق اللاعب مهند عفانة .

٣- ذهبية وزن تحت (69)كغ فئة (بوينت فايت) عن طريق اللاعب اسد الدين درويش .

٤- فضية وزن فوق(91)كغ فئة (فل كونتاكت) عن طريق اللاعب محمد نجم .

٥- برونزية وزن تحت(63)كغ فئة (فل كونتاكت) عن طريق اللاعب عدي ابو حصوة .

٦- برونزية وزن تحت (86)كغ فئة (فل كونتاكت) عن طريق اللاعب علي خلف .

٧- برونزية وزن تحت (67)كغم فئة (فل كونتاكت) عن طريق اللاعب علي عباس .

٨- برونزية وزن تحت (67)كغ فئة (لو كيك) عن طريق اللاعب موسي محمد .

٩- برونزية وزن تحت (89)كغ فئة (بوينت فايت) عن طريق اللاعب عبدالرحمن الخلايلة .

وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه الرائد تيسير الخزاعلة ، وضم في عضويته الملازم رامي الحويطات حكما ، احمد ابو الرب مدربا للفريق، واللاعبون : عدي ابو حصوة ، علي عباس ، موسي محمد ، علي خلف ، محمد نجم ، مهند عفانة ، عبدالرحمن الخلايلة .