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نشامى الأمن العام للكيك بوكسينغ يظفرون بالذهب في بطولة اسيا

منذ دقيقة واحدة
نشامى الأمن العام للكيك بوكسينغ يظفرون بالذهب في بطولة اسيا

وطنا اليوم_ظفر نشامى فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ بالذهب في بطولة اسيا للكيك بوكسينغ ، والتي أقيمت منافساتها في العاصمة الكمبودية “فنوم بينه” ، وبمشاركة (480) لاعب يمثلون (25) دولة .

 

وخطف نشامى فريق الأمن العام الأضواء في البطولة ، بعد تمكن جميع اللاعبين المشاركين من الصعود على منصات التتويج ، حيث حصد الفريق (9) ميداليات ملونة بواقع (3)ذهبيات، فضية ، (5)برونزيات .

 

وجاءت النتائج الفنية للفريق على النحو التالي :

 

١- ذهبية وزن تحت (79)كغ فئة (كيك لايت) عن طريق اللاعب مهند عفانة .

 

٢- ذهبية وزن تحت (79)كغ فئة (لايت كونتاكت) عن طريق اللاعب مهند عفانة .

 

٣- ذهبية وزن تحت (69)كغ فئة (بوينت فايت) عن طريق اللاعب اسد الدين درويش .

 

٤- فضية وزن فوق(91)كغ فئة (فل كونتاكت) عن طريق اللاعب محمد نجم .

 

٥- برونزية وزن تحت(63)كغ فئة (فل كونتاكت) عن طريق اللاعب عدي ابو حصوة .

 

٦- برونزية وزن تحت (86)كغ فئة (فل كونتاكت) عن طريق اللاعب علي خلف .

 

٧- برونزية وزن تحت (67)كغم فئة (فل كونتاكت) عن طريق اللاعب علي عباس .

 

٨- برونزية وزن تحت (67)كغ فئة (لو كيك) عن طريق اللاعب موسي محمد .

 

٩- برونزية وزن تحت (89)كغ فئة (بوينت فايت) عن طريق اللاعب عبدالرحمن الخلايلة .

 

وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه الرائد تيسير الخزاعلة ، وضم في عضويته الملازم رامي الحويطات حكما ، احمد ابو الرب مدربا للفريق، واللاعبون : عدي ابو حصوة ، علي عباس ، موسي محمد ، علي خلف ، محمد نجم ، مهند عفانة ، عبدالرحمن الخلايلة .


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