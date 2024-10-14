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نقيب أصحاب المعاصر يحذر من الزيت المباع بـ 50 دينارا للتنكة

منذ 14 ثانية
نقيب أصحاب المعاصر يحذر من الزيت المباع بـ 50 دينارا للتنكة

وطنا اليوم _أكد نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، محمد النجداوي، جاهزية معاصر الزيتون في المملكة لاستقبال محصول المزارعين اعتبارا من الثلاثاء، وتثبيت أجور المعاصر دعما للمزارعين.

وحذر النجداوي خلال مؤتمر صحفي الاثنين، من الانجرار وراء الإعلانات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لزيت مغشوش بأسعار منخفضة لا تتجاوز 50 دينارا، موضحا أن *سعر تنكة الزيت من المصادر الموثوقة يتراوح بين 90 و110 دنانير .

من جهته، دعا نائب النقيب قاسم الروسان إلى شراء الزيت من المصادر الرسمية المرخصة، مطالبا الجهات الأمنية بإنزال أشد العقوبة على ضعاف النفوس ممن يتعمدون غش الزيت وخداع المواطن.

 

وقال الناطق الإعلامي للنقابة محمود العمري، إن عدد معاصر الزيتون في المملكة يبلغ 147، وطاقتها الإنتاجية تغطي حاجة السوق مرة ونصف، مشيرا إلى أنه لا تغيير على أجرة عصر الزيتون هذا العام والبالغة 65 قرشا لكل كيلو زيت ناتج من المعصرة.

وأشار العمري إلى أن موسم عصر زيت الزيتون مدته 3 أشهر، يبدأ من الثلاثاء وينتهي في آخر كانون الأول من كل عام، حيث تبدأ المعاصر العمل أولا في مناطق الأغوار وشفا الأغوار ومن ثم بعد تاريخ الأول من تشرين الثاني تبدأ معاصر المناطق الوسطى ومن ثم يتم الانتقال في شهر 11 إلى المناطق الجبلية، وذلك استنادا إلى مدى انتشار وتوزيع أشجار الزيتون في الأردن.


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