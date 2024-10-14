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القرالة: توافق على لائحة الأجور الجديدة للأطباء

منذ 26 ثانية
القرالة: توافق على لائحة الأجور الجديدة للأطباء

وطنا اليوم_أعلن ‏‏‏رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الأردنية‏‏، الدكتور حازم القرالة، انهاء جميع المراحل الإجرائية والقانونية لصدور لائحة الأجور الجديدة للأطباء.

وقال القرالة في إدراج له عبر الفيسبوك الاثنين، إنه بعد جهد مشترك من جميع الأطراف ذوي العلاقه نقابة الأطباء الأردنية و وزارة الصحة وقطاع التأمين تم انهاء جميع المراحل الإجرائية والقانونية لصدور لائحة الأجور وإرسالها الى الجانب الحكومي، تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية خلال أيام وحسب الأصول ليبدأ العمل بها بعد ثلاثين يوما من النشر.

وهنأ القرالة الجميع بهذا الإنجاز الوطني والجهد المشترك لخدمة الأردن.


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