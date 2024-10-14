أمانة عمان تميز رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بالباص السريع

وطنا اليوم:باشرت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، باستبدال رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بمسار الباص السريع برؤوس جديدة ذات لون مشابه للون الباص السريع ( لون عنابي).

وبينت الأمانة ان الهدف من استبدال اللون القديم باللون العنابي الجديد هو الحفاظ على السلامة المرورية، حتى يتسنى للسائقين من التمييز بين الإشارة الخاصة بمسار الباص السريع و الأخرى الخاصة بمسارات السير العادية.

وأوضحت الأمانة ان أعمال استبدال رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بمسار الباص السريع للونها الجديد ستستمر ثلاثة أسابيع.