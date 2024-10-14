وطنا اليوم:باشرت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، باستبدال رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بمسار الباص السريع برؤوس جديدة ذات لون مشابه للون الباص السريع ( لون عنابي).
وبينت الأمانة ان الهدف من استبدال اللون القديم باللون العنابي الجديد هو الحفاظ على السلامة المرورية، حتى يتسنى للسائقين من التمييز بين الإشارة الخاصة بمسار الباص السريع و الأخرى الخاصة بمسارات السير العادية.
وأوضحت الأمانة ان أعمال استبدال رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بمسار الباص السريع للونها الجديد ستستمر ثلاثة أسابيع.
أمانة عمان تميز رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بالباص السريع
وطنا اليوم:باشرت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، باستبدال رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بمسار الباص السريع برؤوس جديدة ذات لون مشابه للون الباص السريع ( لون عنابي).