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أمانة عمان تميز رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بالباص السريع

منذ 11 ثانية
أمانة عمان تميز رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بالباص السريع

وطنا اليوم:باشرت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، باستبدال رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بمسار الباص السريع برؤوس جديدة ذات لون مشابه للون الباص السريع ( لون عنابي).
وبينت الأمانة ان الهدف من استبدال اللون القديم باللون العنابي الجديد هو الحفاظ على السلامة المرورية، حتى يتسنى للسائقين من التمييز بين الإشارة الخاصة بمسار الباص السريع و الأخرى الخاصة بمسارات السير العادية.
وأوضحت الأمانة ان أعمال استبدال رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بمسار الباص السريع للونها الجديد ستستمر ثلاثة أسابيع.


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