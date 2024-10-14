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مرافق مريض يعتدي على طبيب في مستشفى الأمير حسين

منذ 20 ثانية
مرافق مريض يعتدي على طبيب في مستشفى الأمير حسين

وطنا اليوم:اعتدى احد المرافقين لمريض على طبيب في مستشفى الأمير حسين بن عبدالله الثاني في منطقة البقعة.
وأفادت المصادر أن المريض حضر إلى المستشفى مع أحد المرافقين إلى قسم الطوارئ، بسبب شعوره بألم في الصدر، وأوصى الطبيب بإجراء تخطيط قلب، ومتابعة حالة المريض الصحية، رغم انتهاء فترة دوامه.
وبعد إجراء التخطيط طمأن الطبيب المريض على حالته الصحية، وأوصى المريض بإجراء فحص إنزيمات القلب، وكتب له دواء مسكنا.
وبعد انتهاء الطبيب من معالجة المريض، قام مرافقه بإظهار صورة من نتائج فحص إنزيمات القلب على هاتفه، لكن الطبيب رفض مراجعة نتائج الفحص ، معللا ذلك بتطلب وجود النتائج بشكل رسمي على نظام حكيم لاتخاذ القرارات الطبية المناسبة.
قرار الطبيب لم يعجب المرافق، واحتدم النقاش، وتطور إلى اعتداء نتج عنه إصابة الطبيب بجروح في الوجه وارتجاج في الدماغ، والتواء في الكاحل.
وأسعف الأطباء زميلهم المصاب، وأدخلوه إلى قسم العناية الحثيثة لمتابعة حالته الصحية، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة


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