بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

زهدي جانبيك يكتب: الاحتلال الصهيوني هو المشكلة

منذ دقيقتين
زهدي جانبيك يكتب: الاحتلال الصهيوني هو المشكلة
كتب زهدي جانبيك :
لتذكير جميع الأطراف، واستنادا الى التاريخ والجغرافيا ، والديموغرافيا، والايديولوجيا ، والجيوبوليتكا، والجغرافيا السياسية… كل مشاكلنا بدأت بدخول الصهاينة اليهود الى ارض فلسطين ، واحتلالها،
عدونا الوحيد هم الصهاينة اليهود.
حربنا المشروعة الوحيدة ، هي الحرب ضد الصهاينة اليهود…
حربنا ليست بين فتح ومن والاها ضد حماس ومن والاهم… حربنا المشروعة الوحيدة ضد الصهاينة اليهود…
حربنا ليست بين ضفة السلطة الفلسطينية من جهة وغزة حماس، من جهة اخرى. حربنا ضد الاحتلال الصهيوني البشع…
حربنا ليست بين فلسطيني واردني، حربنا ضد الصهاينة فقط…
عدونا الذي يحتل ارضنا المقدسة، ليس تركيا والاتراك، اعداؤنا هم الصهاينة اليهود فقط.
عدونا الذي يحتل ارضنا ليس ايران والفرس، اعداؤنا هم اليهود الصهاينة فقط…
عدونا الذي يحتل ارضنا ، ليس السنة ولا الشيعة، اعداؤنا هم الصهاينة اليهود فقط …
عدونا الذي يحتل ارضنا ويهتك اعراض أهلنا في فلسطين، ليس اليسار ولا اليمين ولا الوسط … اعداؤنا هم اليهود الصهاينة فقط…
عدونا اللدود التاريخي والحالي هم الصهاينة اليهود ومن والاهم وساندهم باحتلال ارضنا …
كل البنادق والسهام يجب ان تتوحد وتتجه الى صدر العدو الصهيوني فقط ، وليس باي اتجاه آخر…
وأما انت. وانتم، وانتن، فاعلموا انكم على ثغرة من ثغر الاسلام والوطن ، فلا تكن، تكوني، تكونون من الخائنين للدين و/أو الوطن …
رفعت الاقلام وجفت الصحف

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:39

وزيرة التخطيط تلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة

19:31

وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة تكرمان الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثالثة 2023-2024

19:26

أمريكا تحذر رعاياها ونتنياهو يهدد بضرب حزب الله حتى في بيروت

19:16

تحذيرات من صواريخ باليستية على تل أبيب ووقف حركة الملاحة

19:08

18 شهيدا جراء غارة إسرائيلية على شمالي لبنان

19:05

جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في معارك جنوب قطاع غزة

18:19

اعتداء على طبيب الطوارئ في مستشفى الأمير حسين بن عبدالله الثاني بالبعقة

16:49

خبر حزين يهز قلوب جمهور عادل إمام

16:44

محمد رمضان: بعض الفنانين لا يحبونني

16:41

هل يقبل الله أعمالي الخيرية.. مُطرب مصري يستنجد بالأزهر

16:34

وفاة طفل بصعقة كهربائية في الأغوار الشمالية

16:27

تل أبيب أبلغت واشنطن : الرد على هجوم بنيامينا سيكون قويا

وفيات
وفيات الاثنين 14-10-2024وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024