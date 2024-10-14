زهدي جانبيك يكتب: الاحتلال الصهيوني هو المشكلة

كتب زهدي جانبيك : لتذكير جميع الأطراف، واستنادا الى التاريخ والجغرافيا ، والديموغرافيا، والايديولوجيا ، والجيوبوليتكا، والجغرافيا السياسية… كل مشاكلنا بدأت بدخول الصهاينة اليهود الى ارض فلسطين ، واحتلالها،

عدونا الوحيد هم الصهاينة اليهود.

حربنا المشروعة الوحيدة ، هي الحرب ضد الصهاينة اليهود…

حربنا ليست بين فتح ومن والاها ضد حماس ومن والاهم… حربنا المشروعة الوحيدة ضد الصهاينة اليهود…

حربنا ليست بين ضفة السلطة الفلسطينية من جهة وغزة حماس، من جهة اخرى. حربنا ضد الاحتلال الصهيوني البشع…

حربنا ليست بين فلسطيني واردني، حربنا ضد الصهاينة فقط…

عدونا الذي يحتل ارضنا المقدسة، ليس تركيا والاتراك، اعداؤنا هم الصهاينة اليهود فقط.

عدونا الذي يحتل ارضنا ليس ايران والفرس، اعداؤنا هم اليهود الصهاينة فقط…

عدونا الذي يحتل ارضنا ، ليس السنة ولا الشيعة، اعداؤنا هم الصهاينة اليهود فقط …

عدونا الذي يحتل ارضنا ويهتك اعراض أهلنا في فلسطين، ليس اليسار ولا اليمين ولا الوسط … اعداؤنا هم اليهود الصهاينة فقط…

عدونا اللدود التاريخي والحالي هم الصهاينة اليهود ومن والاهم وساندهم باحتلال ارضنا …

كل البنادق والسهام يجب ان تتوحد وتتجه الى صدر العدو الصهيوني فقط ، وليس باي اتجاه آخر…