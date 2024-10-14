وزيرة التخطيط تلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة

وطنا اليوم:التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اليوم الاثنين، سعادة السيد وليد شملان البحر- مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة في زيارة عمل رسمية، بهدف بحث تطوير العلاقات التنموية الثنائية بين الحكومة الاردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

استهلت الوزيرة طوقان اللقاء بتقديم شكر وتقدير الحكومة الأردنية إلى دولة الكويت الشقيقة على الدعم المتواصل والمنبثق من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، مؤكدة الوزيرة أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعد أحد شركاء الأردن التنمويين، سواء من خلال إدارة المنح المقدمة من قبل الحكومة الكويتية أو من خلال القروض الميسرة المقدمة من الصندوق، حيث بلغ حجم التعاون التنموي مع الصندوق الكويتي خلال الفترة (1962-2024) حوالي(2.1) مليار دولار منها حوالي (1.33) مليار على شكل منح لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية ولدعم اللاجئين السوريين وحوالي (778) مليون دولار على شكل قروض بشروط تمويلية ميسرة.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول تقدم سير العمل في عدد من المشاريع قيد التنفيذ والممولة من الصندوق بالإضافة إلى الجهود المبذولة من الصندوق في هذه المرحلة، وذلك من خلال البدء بالمباحثات الخاصة بالمرحلة الثالثة ضمن تعهدات قمة مكة للعام 2018، والتي تمخض عنها التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقيتي تمويل لمشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام بقيمة (10) مليون دينار كويتي، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة (10) مليون دينار كويتي ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

ومن جانبه أكد سعادة مدير عام الصندوق على اهتمام الحكومة الكويتية الدائم بتوفير الدعم للجهود التنموية في الاردن، مؤكداً على استمرار الصندوق بتوفير كافة اشكال الدعم الممكنة، لتمكين الحكومة من تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية ذات الاولوية، وذلك لتمكين الحكومة من التغلب على التحديات الاقتصادية والمالية، وتمكينها من توفير الخدمات الاساسية للمواطنين