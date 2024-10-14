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تحذيرات من صواريخ باليستية على تل أبيب ووقف حركة الملاحة

منذ ساعة واحدة
تحذيرات من صواريخ باليستية على تل أبيب ووقف حركة الملاحة

وطنا اليوم:قال الجيش الاحتلال الإسرائيلي إن ملايين الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ، الإثنين، مع انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعدما ترددت أنباء عن إطلاق صواريخ باليستية من لبنان.
وأعلن الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على تل أبيب، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام إسرائيلية وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت في وسط إسرائيل بما يشمل تل أبيب مع إطلاق مقذوفات عبر الحدود من لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي “رصدنا 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان وتم اعتراضها جميعها”، مضيفا “هاجمنا منصة الإطلاق التي استخدمت في الهجوم الصاروخي الأخير”.
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون. وقالت القناة الـ12 إن طائرة “إلعال” كانت تستعد للهبوط بمطار بن غوريون تابعت التحليق حتى البحر الميت بسبب الصواريخ.


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