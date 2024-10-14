18 شهيدا جراء غارة إسرائيلية على شمالي لبنان

وطنا اليوم:استشهد 18 شخصا جراء غارة إسرائيلية على قضاء زعرتا شمالي لبنان.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، إن 18 شخصا استشهدوا وأصيب 4 آخرون جراء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة أيطو بقضاء زغرتا، وأصيب شخص بجروح نتيجة غارة نفذتها طائرة إسرائيلية على منطقة رأس بعلبك في البقاع اللبناني.

وقال مصدر لبناني إن قافلة مساعدات تابعة للصليب الأحمر كانت متجهة الى رأس بعلبك عندما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على المنطقة، ما أدى إلى تضرر شاحنة وإصابة سائقها بجروح.

وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات، العين في البقاع الشمالي، وكفركلا والخيام وياطر والمنطقة الواقعة بين بلدات الحوش والبرج الشمالي وباتوليه في الجنوب، فيما يسجل تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي الحربي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية.