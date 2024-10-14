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اعتداء على طبيب الطوارئ في مستشفى الأمير حسين بن عبدالله الثاني بالبعقة

منذ 11 ثانية
اعتداء على طبيب الطوارئ في مستشفى الأمير حسين بن عبدالله الثاني بالبعقة

وطنا اليوم_تعرض الدكتور مؤيد داود، الطبيب العام في قسم الطوارئ بمستشفى الأمير حسين بن عبدالله الثاني في منطقة البعقة، لاعتداء جسدي من قبل مرافق أحد المرضى، اليوم الاثنين الموافق 14/10/2024.

 

ووفقًا لمصدر مطلع ، اليوم وصل المريض إلى قسم الطوارئ قرابة الساعة الرابعة عصرًا يشكو من آلام في الصدر.

وقام الطبيب داود بإجراء الفحوصات اللازمة، وأوعز للكادر التمريضي بإجراء تخطيط قلب عاجل. نظرًا لازدحام المراجعين وانتهاء دوامه الرسمي، قام الطبيب بإجراء تخطيط القلب بنفسه وأطمأن على حالة المريض، مشيرًا إلى أن التخطيط أظهر نتائج مطمئنة، لكنه أوصى بإجراء فحص إنزيمات القلب وأعطى المريض مسكنًا في الوريد.

 

وأضاف المصدر أن المرافق حاول إظهار نتيجة فحص الإنزيمات من خلال صورة على هاتفه الشخصي، وهو ما رفضه الطبيب داود، مؤكدًا أن الإجراءات الطبية تتطلب نتيجة رسمية عبر نظام “حكيم” لاتخاذ القرار الطبي المناسب. هذا الرفض أثار غضب المرافق الذي قام بالاعتداء على الطبيب، مما أسفر عن إصابته بجروح في وجهه، ارتجاج في الدماغ، والتواء في الكاحل الأيسر.

 

و سارع زملاء الطبيب لإسعافه، وقرر طبيب الجراحة إدخاله إلى قسم العناية الحثيثة لمتابعة حالته

الصحية.

 


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