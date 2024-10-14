خبر حزين يهز قلوب جمهور عادل إمام

وطنا اليوم:رغم الأنباء والشائعات التي يتم تداولها حول مرض الفنان المصري الكبير عادل امام وابتعاده عن الأعمال الفنية منذ سنوات، الا ان الجمهور لا يزال ينتظر إطلالة الزعيم في أعمال جديدة سينمائية او درامية.

ووسط تباين الأنباء، والتاكيد والنفي من عائلته عما يتم تداوله، أكد الفنان عمر مصطفى متولي أن “خاله” الفنان عادل إمام، اعتزل الفن نهائيا دون رجعة.

وقال متولي إن الزعيم يتمتع بحالة صحية جيدة، واتخذ قراره بنفسه باعتزال الفن.

وعلق متولي على الشائعات التي تنتشر بين حين وآخر، بشأن صحة الفنان عادل إمام، قائلا إنه لا يتأثر بتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي أو الشائعات المتداولة حول صحته.

وتابع حسبما نقل عنه موقع القاهر 24: “الفنان عادل إمام اعتزل الفن ولكنه بخير، ومتابع جيد لكل ما يحدث حوله، وأشعر بالضيق عندما تنتشر الشائعات التي تقول إنه مريض أو حتى توفي، والحقيقة أن صحته جيدة الحمد لله”.

أثار خبر اعتزال الزعيم حالة من الحزن بين جمهوره على مواقع التواصل، مؤكدين ان أعماله التي قدمها على مدار سنوات طويلة ستحافظ على قيمتها الكبيرة في الساحة الفنية وفي قلوب محبيه.

يذكر ان الفنان عادل إمام ابتعد عن الأضواء في السنوات الأخيرة، وكان آخر عمل قدمه هو مسلسل “فلانتينو”، الذي عرض عام 2020، بينما كان آخر فيلم قدمه الزعيم هو “زهايمر” الذي عرض في نوفمبر عام 2010، واتجه بعدها للأعمال الدرامية على مدار عقد كامل.