هل يقبل الله أعمالي الخيرية.. مُطرب مصري يستنجد بالأزهر

وطنا اليوم:أثار مُطرب المهرجانات المصري عمر كمال، موجة من الجدل والتساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب الانتقادات التي طالته من قِبل جمهوره وسؤاله عن مصدر أمواله، ومدى قبول الله للأعمال الخيرية التي يقوم بها.

ونشر عمر كمال، مقطع فيديو له عبر حسابه الخاص بموقع “تيك توك”، الأحد، وعلّق: “تعبت نفسياً من كلام الناس اللي بتقول فلوسي حرام، وبطلب شيخ من الأزهر يرد عليا ويريحني، إيه معنى، الله طيب لا يقبل إلا طيب؟”، مُضيفا: “أنا بعمل الخير من غير ما أظهره للناس، ومع ذلك تعبت من الانتقادات اللي بتلاحقني”.

وكشف كمال، عن تكفله بالانفاق على أكثر من 50 فرداً – وفق قوله -، لكنه يشعر بالحزن بسبب التشكيك في نواياه، لافتاً إلى أنه يستخدم أمواله في فعل الخير.

ووجه كمال، سؤالاً لمنتقديه: “أنا أفعل الخير، ماذا قدمتم أنتم؟”.

واستنجد عمر كمال، بالأزهر وشيوخه، وطلب فتوى منهم بشأن مدى جواز استخدام أمواله في أعمال الخير.

يُشار إلى أن أغنية “إحنا البلد”، هي آخر أعمال مُطرب المهرجانات والأغاني الشعبية عُمر كمال، حيث قدمها على طريقة الفيديو كليب في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي من كلمات مصطفى الجن، وألحان حسن إش إش، وتوزيع أشرف البرنس