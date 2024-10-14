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تل أبيب أبلغت واشنطن : الرد على هجوم بنيامينا سيكون قويا

منذ 7 ثواني
تل أبيب أبلغت واشنطن : الرد على هجوم بنيامينا سيكون قويا

وطنا اليوم:ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن الرد على هجوم حزب الله على قاعدة بنيامينا سيكون قويا.
وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن بأن إسرائيل سترد بقوة على حزب الله بعد أن استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية.
وقال مكتب الوزير في بيان إن غالانت تحدث إلى أوستن خلال الليل و”شدد على خطورة الهجوم والرد القوي الذي سيتم القيام به ضد حزب الله”.
كما ذكر غالانت، في مقطع فيديو: “هذا حدث صعب، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق فيه وسيستوعب الدروس بسرعة”.
وكان حزب الله أعلن أمس استهداف معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، في عملية نوعية ومركبة جرى خلالها إطلاق صواريخ باتجاه مناطق في عكا وحيفا ونهاريا لتضليل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 67، منهم 7 بحالة خطيرة.


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