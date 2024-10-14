رئيس الوزراء يلتقي رئيس غرفة تجارة الأردن

وطنا اليوم:التقى رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في دار رئاسة الوزراء، في اطار نهج الحكومة في التشاور والتواصل البناء للتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين القطاع العام والقطاع التجاري والخدمي لدعم الاقتصاد الوطني.

وقال الحاج توفيق في بيان للغرفة، ان اللقاء كان بدعوة كريمة من دولة رئيس الوزراء وان هذه رسالة ايجابية من الحكومة تجاه القطاع الخاص تعكس حرصها على الحوار والاستماع إلى وجهات نظر ومطالب ومقترحات وتحديات قطاع التجارة والخدمات .

وأضاف الحاج توفيق أن رئيس الوزراء اكد على تقدير واحترام الحكومة للغرف التجارية ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني داعيا إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة تحديات المرحلة .

وأوضح الحاج توفيق أنه تم الاتفاق على عقد لقاء قريب في غرفة تجارة الاردن يجمع رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي مع اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن لمناقشة التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع، وان الغرفة ستعمل على اعداد مصفوفة متكاملة لجميع التحديات والمعيقات والحلول المقترحة لمناقشتها في الاجتماع .

واشار الحاج توفيق ان رئيس الوزراء اكد خلال اللقاء ان الشراكة مع القطاع الخاص لن تكون شعارا وانما شراكة حقيقية مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة وبوصلتها المصلحة الوطنية، وان الحكومة ستعمل على تسهيل الاجراءات لجذب استثمارات جديدة وتمكين الاستثمارات القائمة، لافتا إلى ان الحكومة مدركة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرا الى حرص الحكومة على التشاركية وتظافر الجهود والتعاون الفعّال في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتطوير حلول تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.

وحسب الحاج توفيق، اكد رئيس الوزراء على المساهمة الوطنية البارزة للقطاع التجاري والخدمي، وانه شريكا وطنيا مهما ورافدا أساسيا في دعم ركائز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل .

واوضح الحاج توفيق ان عنوان المرحلة المقبلة هو نهج اقتصادي وطني تشاركي فيما بين الحكومة والقطاع التجاري لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية وتمكين أصحاب الأعمال من التعافي من التداعيات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية التي مرت بها المنطقة.

وأكد الحاج توفيق اهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر خطة وسياسة عمل واضحة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تجاوز الصعوبات، وتمكين نمو وتعزيز النشاط التجاري والخدمي في المملكة، ودعم الاقتصاد الوطني.

واقترح الحاج توفيق الى تأسيس مجلس للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين، مؤكدا أن إنشاء هذا المجلس سيساهم في توحيد الجهود لوضع استراتيجيات فعالة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار الحاج توفيق الى ان الغرف التجارية هي بيوت خبرة وشريك اساسي وهام في الحياة الاقتصادية، لافتا الى امكانية استثمار غرفة تجارة الاردن وعلاقاتها مع الغرف التجارية العربية والإسلامية والاجنبية لجذب استثمارات جديدة وايجاد فرص عمل لأصحاب الكفاءات والمهن من الشباب الأردني في الكثير من دول العالم.

وأكد ان غرفة تجارة الأردن على استعداد تام للتعاون مع الحكومة في جميع القضايا الاقتصادية التي تهم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما رحب رئيس الوزراء بتنظيم غرفة تجارة الأردن لمؤتمر الاستثمار الاردني الخليجي الاول خلال شهر كانون الثاني المقبل واستضافة اجتماعات مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة في دول الخليج الذي سيعقد في الأردن بالتزامن مع انعقاد المؤتمر ، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن ودول الخليج، وجذب المزيد من الاستثمارات .

كما تم مناقشة اقامة مهرجان عمان للتسوق اعتبارا من صيف العام القادم، مؤكدا دور الحكومة في انجاح هذا المهرجان، لافتا الى ترحيب رئيس الوزراء بهذه المبادرات واستعداد الحكومة لدعمها.

وحسب الحاج توفيق تطرق اللقاء الى عدة محاور كان من اهمها تشجيع الاستثمار وتحسين التشريعات البيئة الاستثمارية والترويج للاستثمار .

كما طالب الحاج توفيق بضرورة مراجعة القرارات والتعليمات والأنظمة التي اتخذتها وأقرتها الحكومة السابقة والتي لها اثر مالي و ايجاد حل سريع للطرود البريدية غير المخصصة للاستهلاك الشخصي .

وقال الحاج توفيق ان اللقاء تناول ملف الأمن الغذائي وضرورة ايجاد حلول سريعة لمشكلة الطرود البريدية ورديات ضريبة الدخل للتجار ومراجعة البرنامج التنفيذي لقطاع التجارة في رؤية التحديث الاقتصادي إضافة الى مواضيع اخرى تم النقاش بها .

وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحاده و وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة