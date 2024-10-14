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الأحوال: تفعيل 19 خدمة إلكترونية لخدمة المواطن داخليا وخارجيا

منذ ساعتين
الأحوال: تفعيل 19 خدمة إلكترونية لخدمة المواطن داخليا وخارجيا

وطنا اليوم:أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات طلال الفايز على أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي قد فعلت 19 خدمة الكترونية لخدمة المواطن داخل الأردن وخارجه من خلال الموقع الرسمي لدائرة الأحوال المدنية أو من خلال تطبيق سند ومن أبرزها تجديد جواز السفر ودفتر العائلة مشيراً إلى ضرورة تفعيل تطبيق سند لجميع المواطنين للحصول على خدمات الكترونية مميزة.
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه سيتم البدء قبل نهاية العام الحالي إصدار جميع الشهادات الكترونياٌ (الولادة الوفاة الزواج الطلاق ) وحجز المواعيد المسبقة لمراجعة دائرة الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والتي سيتم إطلاقها في 44 مكتب من مكاتب دائرة الأحوال المدنية بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين ولتجويد الخدمة المقدمة لهم.
ولفت إلى أن المبنى الذي يتواجد به مكتب أحوال وجوازات الرصيفة مملوك لبلدية الرصيفة وتشغله العديد من الدوائر الحكومية ومن ضمنها مكتب الأحوال المدنية والجوازات ولكن المكتب كانت سعته قليلة ولا يلبي الحاجة المتزايدة للمواطنين.
وأشار إلى أنه وحال توفر إمكانية التوسع في المكتب من أجل تجويد الخدمة المقدمة للمواطن بالتزامن مع توفير بنيه تحتية ممتازة للموظف فقامت البلدية من خلال المجلس البلدي بتمويل عملية التوسعة كاملة ولذلك كان هناك إغلاق مؤقت للمكتب وسيتم إعادة فتح أبوابه الأحد المقبل لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.
وقال إن عملية التحديث مستمرة وهناك توجه لتحسين مكتب الأحوال المدنية والجوازات في إربد والبحث جار لنقله من الوسط التجاري في اربد إلى منطقة مناسبة لخدمة المواطنين لسنوات قادمة ضمن بيئة عمل مناسبة، وأيضا تحسين مكتب الأحوال المدنية والجوازات في وادي السير لأنه مكتب صغير الحجم وجار العمل على نقل المكتب إلى مكتب أوسع.
وأضاف أننا في مرحلة تتطلب منا التعاون لتجويد الخدمة وإيجاد بيئة العمل المناسبة لخدمة الوطن والمواطنين وتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.


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