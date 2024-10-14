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بتوجيهات ملكية.. إجلاء رعايا أردنيين من لبنان

منذ 9 ثواني
بتوجيهات ملكية.. إجلاء رعايا أردنيين من لبنان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية و شؤون المغتربين الاثنين، إجلاء ١١ مواطناً أردنياً من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، كانت قد سيرت إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم حاملة على متنها ١٥ طناً من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق، إذ تعد هذه الطائرة التاسعة من طائرات المساعدات الأردنية، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة إلى لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه إلى ١٤٠ طناً من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية.


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