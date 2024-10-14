الأردن يعفي اللاجئين غير السوريين من شروط الالتحاق بالمدارس

وطنا اليوم:قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إعفاء اللاجئين من غير الجنسية السورية والمسجلين لدى المفوضية من شرط الحصول على تصريح عمل او الإقامة السنوية كشرط مسبق للحاق أبنائهم بالمدارس للعام 2024 /2025.

واشترط محافظة تصويب أوضاعهم خلال مدة أقصاها 30 /6 /2025، حرصا على استمرارية حصول الأطفال اللاجئين على حقهم في التعليم.