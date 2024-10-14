فيديو “مخل بالحياء” ينهي مسيرة الحكمة التركية إليف كارا أرسلان

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو جنسي مثير للجدل يخص الحكمة التركية إليف كارا أرسلان، والذي أُثير حوله الكثير من التساؤلات والشائعات. وبحسب وسائل اعلان تركيا فأن الفيديو تم نشره عبر خاصية القصة على حسابها الشخصي، وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل في الأوساط الإعلامية وبين رواد الإنترنت.

و بدأت القصة عندما تم تسريب مقطع فيديو يظهر الحكمة إليف كارا أرسلان وهي في وضعيات غير لائقة مع أورهان أردمير، وهو مسؤول بارز في الاتحاد التركي لكرة القدم ويشغل منصب مراقب حكام في الدوري الممتاز. الفيديو أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم واستيائهم من الواقعة. بينما أشار آخرون إلى أن الفيديو قد يكون مفبركًا بغرض التشويه.

ورغم أن الفيديو غير موثوق حتى الآن، إلا أن تأثيره كان كبيرًا. فقد سارع الاتحاد التركي لكرة القدم إلى اتخاذ إجراءات فورية، حيث تم الإعلان عن إيقاف إليف كارا أرسلان عن عملها كحكمة في الدوري بشكل نهائي. هذه الخطوة جاءت وسط تكهنات حول صحة الفيديو ومدى مصداقيته .

من جهة أخرى، أثار انتشار الفيديو موجة من الانقسامات بين مستخدمي الإنترنت؛ حيث رأى البعض أن الحكمة تستحق المحاسبة، بينما دافع آخرون عنها معتبرين أن الفيديو قد يكون مفبركًا، وهدفه الوحيد هو تشويه سمعتها والإضرار بمسيرتها المهنية.

في سياق الجدل، ظهرت تقارير إعلامية تشير إلى أن الفيديو قد تم التلاعب به، وأن بعض الجهات التي قامت بنشره كانت تسعى لتوريط أرسلان في فضيحة لا أساس لها. ورغم هذه الادعاءات، لم يتم حتى الآن تقديم أي أدلة قاطعة تثبت صحة أو فبركة الفيديو.

ومع استمرار النقاش حول هذه القضية، تبقى سمعة إليف كارا أرسلان على المحك، حيث إن تأثير الفيديو قد ألحق بها ضررًا كبيرًا، سواء كان الفيديو حقيقيًا أم لا.