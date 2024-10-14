بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

حماية الصحفيين” يطالب بمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وعفو ملكي عن الزعبي وأبو طه

منذ 10 ثواني
حماية الصحفيين” يطالب بمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وعفو ملكي عن الزعبي وأبو طه

وطنا اليوم_دعا مركز حماية وحرية الصحفيين رئيس الحكومة الجديد، الدكتور جعفر حسان، إلى ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية بعد مرور عام على إقراره، وتطبيقه، مطالبا في ذات الوقت مجلس النواب المُنتخب أن تكون مراجعة هذا القانون على رأس أولوياته التشريعية.

وأعاد مركز حماية وحرية الصحفيين إلى الأذهان كلام جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن “مكافحة هذه الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة”، موجها إلى أن “تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات”.

وقال “حماية الصحفيين”، في بيان صادر عنه، إن العديد من التقارير الدولية رصدت، ووثقت أن القانون ساهم في تزايد القضايا المقامة على خلفية الحق في حرية التعبير، والإعلام، خاصة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، كما ساهم في تزايد حالات التوقيف، والحبس.

وناشد مركز حماية وحرية الصحفيين جلالة الملك عبد الله الثاني بإصدار عفو خاص عن الزميل أحمد حسن الزعبي، الذي يقضي عقوبة بالحبس لمدة عام منذ ما يزيد عن المئة يوم، وكذلك الزميلة هبة أبو طه، التي تقضي نفس العقوبة، منوها إلى أهمية الاهتمام بالظروف الصحية للزعبي، وأبو طه.

وقال “حماية الصحفيين” أنه تقدم بطلبات زيارة خاصة للزعبي، وأبو طه، منذ حبسهما، إلا أنه لم يتلقَ أي رد عليها حتى الآن، داعيا إلى تمكينه من زيارتهم، والاطلاع على ظروف حبسهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم.

وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن خشيته من تراجع الأردن في مؤشرات حرية التعبير، والإعلام، مطالبا بتعديلات جذرية على قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لعام 2023، تضع حدا للعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية المُغلظة.

وأكد “حماية الصحفيين” أن مباشرة الأردن تجربته في الإصلاح والتحديث السياسي، وإنجاز انتخابات يشهد العالم بنزاهتها، تتطلب أن تتوائم مع توسيع هوامش الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير، والإعلام، والتجمع السلمي، مؤكدا أن التجربة الحزبية لن تنجح دون توسيع فضاء الحقوق والحريات العامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:32

أمنية وتروكولر تتعاونان لتعزيز كفاءة وأمان الاتصالات في السوق الأردني

14:22

النجداوي: لجنة ترصد عمليات مافيات زيت الزيتون المغشوش

14:14

الأردن يدين استهداف إسرائيل لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات

14:11

قريبا .. حاجز بري على الحدود مع سوريا

13:00

دراسة للدكتور عمر الحاج من جامعة البترا تبرز تباين السعرات الحرارية في حليب الإبل حسب المنطقة والمناخ

12:39

طريق البترول في إربد: معضلة عالقة تهدد السلامة العامة وحلول غائبة

12:22

كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية تباشر عامها الثاني بتوفير التدريب العملي لطلبتها

12:07

شراكة تجمع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام و CVSkills لتطوير المهارات المهنية واللغوية لشباب صندوق الأمان  

12:04

إبراهيم البطاينة يتولى رئاسة بلدية إربد الكبرى بالإنابة

12:02

حسّان لميقاتي: الأردن يقف إلى جانب لبنان ويدعم أمنه وسيادته واستقراره

11:52

الشاباك: أحبطنا محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسؤولين إسرائيليين

11:45

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في شمال غزة وتدعو لحماية المدنيين

وفيات
وفيات الاثنين 14-10-2024وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024حزب إرادة ينعي الفقيدة رهام العدوان (أم بشر)وفيات الخميس 10-10-2024