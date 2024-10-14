أمنية وتروكولر تتعاونان لتعزيز كفاءة وأمان الاتصالات في السوق الأردني

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في الأردن، عن شراكة استراتيجية مع تروكولر المنصة العالمية الرائدة للتحقق من جهات الاتصال وحظر الاتصالات غير المرغوب فيها، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان عملائها وتبسيط الاتصالات التجارية التي تجريها الشركة عبر حل تروكولر للتحقق من هوية المتصل التجاري.

وفي الوقت الذي يواجه فيه مستخدمو الهواتف الذكية في الأردن تدفقاً كبيراً من المكالمات غير المرغوب فيها، تدرك أمنية الحاجة إلى تقديم تجربة موثوقة وآمنة لشركائها وعملائها، ولتحقيق ذلك، استعانت الشركة بحل التحقق من هوية المتصل التجاري من تروكولر لتحسين تجربة الاتصالات الهاتفية وتعزيز الثقة وأمان الاتصال من خلال قنوات الاتصال المعتمدة، الأمر الذي يمكّن المستخدمين من التمييز بين المكالمات التجارية الحقيقية، وبالتالي تحسين تجربة الاتصال الشاملة بشكل كبير.

ومن خلال الاستفادة من هذا الحل النوعي من تروكولر ستتمكن شركة أمنية من الارتقاء بتجربة عملائها عن طريق اتصالات تجارية معتمدة وذات معنى تتضمن عناصر مثل اسم العلامة التجارية، الشعار، فئة النشاط، إشارة التحقق، وشارة خضراء مميزة، مما يرسخ من مكانة أمنية كعلامة تجارية تركز اهتمامها على تلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين في السوق.

وبفضل قدرات الاتصال المتقدمة مثل ميزة “توضيح سبب المكالمة”، تعزز أمنية محتوى المكالمات وتزيد من ثقة المستخدمين قبل الرد عليها، بالإضافة إلى ذلك تساعد ميزة “الملف الشخصي للأعمال”، على مشاركة معلومات تجارية حقيقية مع مستخدمي تروكولر وإبراز شخصية علامتها التجارية، إلى جانب الروابط الاجتماعية، وتفاصيل الأعمال، ومجموعة من الصور الخاصة بالعلامة التجارية.

وفي تعليقه على هذه الشراكة ، قال خلدون سويدان، رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية :”نحن ملتزمون بتقديم أعلى معايير الأمان والثقة في الاتصال لعملائنا. ومن خلال شراكتنا مع تروكولر سنواصل ريادتنا في تقديم تفاعلات تجارية آمنة وموثوقة. من وخلال الاستفادة من حل التحقق من هوية المتصل التجاري من تروكولر نحن لا نحسن فقط تجربة الاتصال لعملائنا، بل نعزز أيضا التزامنا بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء في السوق الأردني.”

بدوره، قال الرئيس العالمي لقطاع الوصول للأسواق ومنتجات المطورين العالمية في تروكولر بريام بوز: “تعزز تروكولر من الثقة والأمان في الاتصالات، لذا نوفر للشركات حلولاً تعمل على رفع كفاءة الاتصالات، وتعزز مصداقية علامتها التجارية، وتضمن الأمان أثناء التواصل مع المستهلكين. نحن متحمسون للشراكة مع أمنية، وتمكينها من تقديم تجربة اتصال فائقة الجودة وتتسم بالفعالية والأمان لعملائها.”

إنّ حلول الأعمال المعتمدة من تروكولر تمنح مكالمات الأعمال والمكالمات التجارية المزيد من الموثوقية. وقد استفاد أكثر من 2500 شركة نشطة حول العالم من معرف المتصل للأعمال والقدرات المتقدمة الأخرى للاتصالات. يسهم هذا الحل في تحسين كفاءة المكالمات التجارية ويقلل بشكل كبير من عمليات الاحتيال المرتبطة بالمكالمات الهاتفية، مما يعزز من أمان العملاء خلال الاتصالات التجارية.

عن أمنية

منذ انطلاقها في السوق الأردني عام 2005، رسخت أمنية مكانتها كواحدة من أسرع مزودي خدمات الاتصالات نمواً وأكثرهم موثوقية. تعد أمنية، الشركة التابعة لمجموعة بيون البحرينية، لاعباً رئيساً في مشهد التحول الرقمي الاقتصادي في الأردن، ويتجلى ذلك من خلال دورها الريادي في إطلاق خدمات الجيل الخامس التجارية في المدن الرئيسة مثل عمّان، الزرقاء، إربد، العقبة، والمفرق.

تقدم أمنية حلول اتصالات مبتكرة، تلبي احتياجات وأهداف الشركات المحلية المتنوعة. ولإدراكها لأهمية الأمن السيبراني وكفاءة الشبكات المتزايدة، أنشأت أمنية مركزاً لإدارة عمليات الأمن السيبراني (SOC) ومركز عمليات الشبكات (NOC) في مجمع الملك حسين للأعمال، لدمج وظائف إدارة الأمن السيبراني وعمليات الشبكات، مما عزز من التزامها بتوفير نظام بيئي تجاري قوي وذلك بالشراكة مع كيانات عالمية رائدة مثل إريكسون، هواوي، مايكروسوفت، تريند مايكرو، فورتينت، سيسكو، وانتلا.

وتلعب شركة أمنية دورها اجتماعياً مسؤولاً، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات بشكل مستقل أو بالتعاون مع المنظمات الرسمية أو المدنية، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الأردني. ومن خلال التزامها الراسخ بالابتكار، والخدمات المتميزة، والشراكات الاستراتيجية، تعزز أمنية دورها كلاعب رئيسي في قطاع الاتصالات الأردني، وتساهم في تشكيل مستقبل الاتصال وتمكين الأعمال من الازدهار في العصر الرقمي.

عن تروكولر

نمكن من إجراء محادثات آمنة وذات صلة بين الناس ونجعل من السهل على الشركات التواصل مع المستهلكين. يعد الاحتيال والاتصالات غير المرغوب فيها مشكلة كبيرة في الاقتصاديات الرقمية، لا سيما في الأسواق الناشئة. نحن في مهمة لبناء الثقة في الاتصال. يعد تروكولر جزءاً أساسياً من الاتصال اليومي لأكثر من 400 مليون مستخدم نشط، مع أكثر من مليار عملية تنزيل منذ إطلاقه وتحديد وحظر ما يقرب من 50 مليار مكالمة غير مرغوب فيها في عام 2021. يقع مقرنا الرئيسي في ستوكهولم منذ عام 2009، ونحن شركة يقودها المؤسسون، مع فريق إدارة ذو خبرة عالية. تم إدراج تروكولر في ناسداك ستوكهولم منذ تشرين الأول من عام 2021.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://business.truecaller.com .