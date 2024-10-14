النجداوي: لجنة ترصد عمليات مافيات زيت الزيتون المغشوش

وطنا اليوم:أعلن نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، تيسير النجداوي، بدء موسم قطاف الزيتون في الأردن.

ونبه خلال إطلاق الحملة الوطنية “افحص زيت الزيتون واتأكد أنه مضمون”، المستهلكين بعدم شراء زيت الزيتون المغشوش وعدم الحصول عليه إلا من مصادره المضمونة والموثوقة.

وبين أن الحملة تهدف إلى توجيه المستهلكين لشراء زيت الزيتون عالي الجودة من المصادر الموثوقة والتي تضمن الحصول على زيتٍ يستحق سعره.

ومن مصادر شراء الزيت – وفق النجداوي -؛ المزارعون ومعاصر الزيتون والمولات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني والمهرجان الوطني للزيتون ومعرض المنتجات الريفية عبر المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وأكد أنه يتم رصد عمليات الغش بمتابعة لجنة يرأسها وزير الزراعة خالد حنيفات، وبعضوية المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة الجمارك ونقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية الأجهزة الأمنية لمتابعة “مافيات الزيت المغشوش”.

وأوضح أن بعض المستهلكين يتوجهون للشراء من المصادر غير الموثوقة بسبب انخفاض سعره للاعتقاد أنه يمكن استخدامه،

وأشار إلى أن دائرة المواصفات والمقاييس وبعد فحص عينات من الزيت المباع من المصادر غير الموثوقة، تبين عدم صلاحية للاستخدام تحت أي شكل من الأشكال.

ولفت إلى ضرورة تكثيف الجهود من القطاعين الاعم والخاص لتطويق مصادر وعمليات بيع الزيت المغشوش الذي يعتبر أخطر من المخدرات،”لأن خطره يوزع على جميع أفراد العائلة”.

وشدد على ضرورة أن تكون العقوبة بحق البائعين والمروجين لزيت الزيتون المغشوش رادعة، “لأن العقوبة الحالية غير رادعة”.