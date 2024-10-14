شراكة تجمع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام و CVSkills لتطوير المهارات المهنية واللغوية لشباب صندوق الأمان  

وطنا اليوم_تشرين الأول 2024 – بكل فخر يعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عن شراكة استراتيجية مع شركة CVSkills، وهي منصة تعليمية تقدم تعليم عالي الجودة، وخاصة في مجال اللغة الانجليزية للشباب، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية من خلال خيارات تعلم مرنة تناسب ظروفهم. وتتضمن هذه الشراكة دعم برنامج “CareerLink English” الذي أطلقه الصندوق لطلابه، والذي يهدف إلى تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم اللازمة للنجاح في مسارهم الوظيفي.

ستوفر شركة CVSkills وصولًا مجانيًا للمنصة التعليمية لــ 800 طالب وطالبة من المستفيدين من برامج الصندوق لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى موظفي صندوق الأمان لمدة عام كامل. كما وستقدم الشركة صفحة مخصصة لمتابعة تقدّم الطلاب على المنصة، وإصدار التقارير، وإدارة تفاعل الطلاب المستفيدين، مما يساهم في تحسين تجربة التعلم وتطوير المهارات المهنية لديهم. حيث ستقوم CVSkills بتغطية تكاليف البرنامج كافةً لتنفيذه، بما في ذلك الدورات التدريبية، وخطط التعليم المخصصة، والدروس التفاعلية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.

يهدف برنامج CareerLink English، الذي يحمل شعار “تحقيق النجاح من خلال اللغة”، إلى تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية لدى الشباب والشابات الأيتام لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم ليصبحوا قادة ناجحين في المجتمع. ويُقدم منهجًا شاملًا يتضمن دورات في اللغة الإنجليزية تركز على الجوانب الوظيفية، بالإضافة إلى خطط تعليمية مخصصة ودروس تفاعلية لتحسين مهارات التواصل باللغة الإنجليزية في بيئات العمل والمواقف الواقعية.

وفي هذا السياق، أكدت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، السيدة نور الحمود، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التمكين المهني للشباب الأيتام. وأوضحت أن هذه المنصة ستساهم في تطوير مهاراتهم اللغوية، مما سيعزز قدرتهم على التقديم للوظائف والتواصل بشكل فعّال في بيئات العمل المختلفة. كما أعربت عن شكرها وامتنانها لشركة CVSkills على دعمها لبرنامج CareerLink English، مشيدة بالمسؤولية المجتمعية تجاه تطوير مهارات الشباب والشابات الأيتام.

من جهته عبر السيد عمير موسى مدير تطوير الأعمال شركة CVSkills عن فخره بهذه الشراكة التي تسعى إلى تحقيق أهداف مستدامة من خلال دعم طلاب صندوق الأمان في الجانب المهني وتطوير مهاراتهم ليتمكنوا من الدخول إلى سوق العمل والمنافسة فيه بكل ثقة، و أكد على إيمان شركة CVskills برسالة صندوق الأمان وأهمية دعم فئة الشباب الأيتام في المجتمع.

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن الـ 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4872 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3473 شاباً وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية.