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الشاباك: أحبطنا محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسؤولين إسرائيليين

منذ 32 ثانية
الشاباك: أحبطنا محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسؤولين إسرائيليين

وطنا اليوم:اعلن الشاباك الاسرائيلي انه احبط محاولة إيرانية جديدة لاغتيال مسؤولين إسرائيليين.,
وبحسب بيان الشاباك تم اعتقال شخص من رمات غان للاشتباه في قيامه بتشغيل خلية في إسرائيل مقابل المال. نفذ سلسلة من الأعمال العدائية تحت إشراف مشغليه، بدءًا من رش الكتابة على الجدران وحتى إشعال النار في المركبات وكانا في مراحل التخطيط لاغتيال شخصية بارزة.
تم الكشف عن هذه القضية بعد تحقيق سري تم إجراؤه بموجب أمر منع النشر. وتشير معلومات استخباراتية حصل عليها محققو الشاباك إلى أن عملاء المخابرات الإيرانية تمكنوا من تجنيد الزوجين من رمات غان قبل بضعة أسابيع للعمل في خدمتهم مقابل المال، وبحسب المحققين، كان الزوجان على علم تام بذلك.


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