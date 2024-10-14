الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في شمال غزة وتدعو لحماية المدنيين

وطنا اليوم_حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من 400 ألف شخص ضغوطاً متزايدة للانتقال إلى الجنوب بسبب نقص حاد في الإمدادات الأساسية. وأكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، في بيان صحفي، أن إسرائيل أوقفت الإمدادات المتجهة إلى شمال غزة منذ بداية الشهر، مما أدى إلى إغلاق معبري إيريز والمعبر الغربي.

وأشار البيان إلى صدور أوامر جديدة للنزوح في 7 و9 و12 أكتوبر الجاري، وسط تصاعد الأعمال القتالية، مما زاد من معاناة المدنيين وأسفر عن نزوح أكثر من 50 ألف شخص من منطقة جباليا. وأضاف أن آخرين ظلوا محاصرين في منازلهم بسبب تكثيف القصف.

نتيجة للعمليات العسكرية، تم إغلاق العديد من المراكز الطبية والمخابز والملاجئ، مما حد من إمكانية حصول السكان على خدمات أساسية كالرعاية الصحية والغذاء. ودعا البيان إلى فتح ممرات آمنة للإمدادات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، مشدداً على أهمية تمكين النازحين من العودة إلى منازلهم وفقًا للقانون الإنساني الدولي.