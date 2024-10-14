كلب ضال ينهش 6 أطفال ببلدة كفرالماء في إربد

وطنا اليوم:هاجم كلب ضال 6 اطفال في بلدة كفرالماء بلواء الكورة في محافظة اربد مما استدعى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج الخاص بداء الكلاب .

وتسبب الكلب بنهش اجساد الاطفال محدثا اصابات مختلفة باجسامهم كما اصيب الاطفال بحالة ذعر ورعب وخوف شديدة .

وقال رئيس قسم رقابة الامراض في مديرية صحة اربد الدكتور اشرف ملكاوي ان الاطفال تعرضوا لاصابات مختلفة باجسادهم وراجعوا المستشفى واخذوا المطاعيم الخاصة بداء الكلب تجنبا لحصول مضاعفات لهم لا سيما ان عدم اخذ المطعوم وفق البروتوكول الطبي قد يسبب الوفاة .

واوضح ان تكلفة علاج الشخص الواحد الذي يتعرض لعقر من كلب تبلغ حوالي 600 ـ 700 دينار، مبينا ان المطعوم “ابر” يعطى لكل شخص عقر او خدش او لحس من الحيوانات المتعارف عليها بنقلها لمرض داء الكلب.

وبين الدكتور ملكاوي ان برنامج التطعيم يبدأ فور مراجعة المصاب للمستشفى ليستكمل باقي الجرعات في عيادات التطعيم العام والموزعة في المحافظة، حيث ان الشخص المعقور يتلقى 6 جرعات وقائية حسب البرنامج الذي يعطى له .