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تضارب بشأن تعليمات لوقف غارات الجيش الإسرائيلي على بيروت

منذ ساعتين
تضارب بشأن تعليمات لوقف غارات الجيش الإسرائيلي على بيروت

وطنا اليوم:نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أن الأنباء عن توجيهات من المستوى السياسي للجيش لإيقاف استهداف بيروت محض كذب.
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل لم تهاجم بيروت منذ ثلاثة أيام وذلك بتوجيه من المستوى السياسي.
ويأتي ذلك في أعقاب المحادثة التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي طلب منه الحد من الهجمات في المنطقة، وتركز الهجوم الأخير في جنوب لبنان .
الهجوم الأخير في العاصمة اللبنانية كان في وسط المدينة، وكان الهدف، بحسب التقارير، أحد المقربين من الزعيم حسن نصرالله.
ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت ، وفي المحادثة التي أجراها بايدن مع نتنياهو بعد القطيعة الطويلة بينهما، طلب من رئيس الوزراء تقليص نطاق الهجمات الإسرائيلية في بيروت. وبالفعل، وفي الأيام التي مضت منذ ذلك الحين، لم تهاجم إسرائيل العاصمة اللبنانية.


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