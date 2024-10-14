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ترمب: سأفرض جمارك 200% على السيارات المستوردة من المكسيك

منذ ساعتين
ترمب: سأفرض جمارك 200% على السيارات المستوردة من المكسيك

وطنا اليوم:ألمح المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترمب، الأحد، إلى احتمال فرض رسوم جمركية تصل إلى 200 بالمئة على الأقل على المركبات المستوردة من المكسيك، قائلا إن هذه الخطوة تهدف إلى منع بيع السيارات من مكسيكو سيتي لواشنطن.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثت الأحد: “ما سأفعله هو أنني (سأفرض رسوما جمركية) 200 أو 500 (بالمئة)، لا يهمني. سأضع رقما يستحيل معه بيع سيارة واحدة… لا أريدهم أن يلحقوا الأذى بشركات السيارات لدينا”.
وكان ترمب، الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطية كاملا هاريس في الخامس من نوفمبر، قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على السيارات والشاحنات المستوردة حال انتخابه رئيسا بهدف مساعدة صناعة السيارات المحلية.
ورفع ترمب هذه النسبة إلى 200 بالمئة خلال حديثه في تجمع انتخابي قبل أيام في جونو بولاية ويسكونسن.
وذكر خلال مقابلته مع فوكس نيوز “عندما أستخدم الرقم 200 فإنني أقصده… لا أريد سيارتهم. لن يتمكنوا من بيع السيارات. لن أسمح لهم ببناء مصنع على الجانب الآخر من الحدود وبيع ملايين السيارات في الولايات المتحدة وتدمير ديترويت أكثر”.
وقالت شركات مصنعة للسيارات في 2019 إن فرض رسوم جمركية بنحو 25 بالمئة على السيارات القادمة من المكسيك ومكوناتها قد يكون له تأثير شديد على الصناعة ويرفع تكاليف المركبات


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