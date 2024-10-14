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الزراعة: موسم الزيتون مبشر هذا العام ولا وقف للتصدير

منذ ساعة واحدة
الزراعة: موسم الزيتون مبشر هذا العام ولا وقف للتصدير

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة خالد حنيفات بأن موسم الزيتون لهذا العام أفضل من العام الماضي ، مشيراً إلى أن الإنتاج قد يصل هذا العام نحو 175 ألف طن ، وهو ما ينتج 30 ألف طن من زيت الزيتون ، سيما وأن ثلاثة أرباع الأشجار المثمرة في الأردن من شجر الزيتون .
وأضاف الحنيفات في تصريح اذاعي اليوم الاثنين، بأن العام الماضي شهد شحاً في إنتاج زيت الزيتون حول العالم والدول المصدرة لمادة زيت الزيتون ، خصوصاً في إسبانيا وإيطاليا وتونس ، الأمر الذي دفع بالوزارة لوقف تصديره في فترة من الفترات لحماية المستهلك الأردني وتوفير الزيت في الأسواق الأردنية .
وأشار حنيفات بأن هناك دراسات علمية تؤكد بأن معظم أصول أشجار الزيتون في دول أروبية هو من الأردن ، ومن شجرة المهراس التي تسعى الوزارة لتسجيلها في “اليونسكو” .
وأكد بأن الوزارة لن تمنع تصدير الزيت لهذا العام نظراً لوجود اتفاقات للقطاع الخاص والتزامات تعاقدية لكي لا تخسر أسواقها ، خاصة وأن الزيت الأردني يعتبر من الأفضل في العالم ، كما أن هناك عدداً كبيراً من المغتربين الذين يرغبون بالحصول على زيت الزيتون من الأردن ، ما دفع بالوزارة للسماح بالتصدير لهذا العام .
ولفت حنيفات إلى أن عمليات إدخال زيت الزيتون من الضفة الغربية متاحة على مدار العام ، وذلك لكي لا يكون هناك إضرار بالمزارع الفلسطيني ، كما أن هناك عدد كبير من الأردنيين الذين يمتلكون أراضٍ زراعية في الضفة الغربية ، وهو ما يسمح لهم بإدخال منتجاتهم من الزيت إلى الأردن بدون موانع لهذا العام .


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