وفاة و11 إصابة بحوادث دهس وتصادم على طرق خارجية

وطنا اليوم:تعاملت إدارة الدوريات الخارجية، صباح الاثنين وخلال ساعت مساء يوم أمس مع عدد من الحوادث نتج عنها حالة وفاة و 11 إصابة منها 10 متوسطة وواحدة بليغة.

وفي التفاصيل قال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام، إن أحد الأشخاص تعرض لحادث دهس على طريق الموقر ما أدى الى وفاته بالاضافة الى تسجيل اصابة بليغة، حيث تم اخلاء الوفاة واسعاف المصاب الى مستشفى التوتنجي.

وأضاف ان حادث تصادم وقع صباح اليوم بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي وتحديدا عند مثلث ضبعة باتجاه الجنوب، نتج عنه اصابة متوسطة نقلت الى مستشفى الاميرة سلمى، وتسبب الحادث بعوائق على الجانب الأيمن من الطريق حيث يجري التعامل مع الأثر المروري وتوجيه السائقين في الموقع.

وأشار الى التعامل صباح اليوم مع حادث تدهور لمركبة على طريق المطار باتجاه الجنوب نتج عن الحادث 4 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى التوتنجي، بالاضافة الى التعامل يوم امس مع حادث تصادم 3 مركبات عند جسر جرش باتجاه عمان نتج عنه 5 اصابات متوسطة تم نقلهم بواسطة الدفاع المدني الى مستشفى جرش الحكومي.

وأشار الى انه تم التعامل مع حادث دهس لمجموعة من الاغنام على طريق وادي عربة ما أدى الى نفوق عدد منها.

وبين ان التقارير المرورية عللت اسباب الحوادث المذكورة بتغيير المسرب بشكل مفاجئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات وعدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية أثناء المسير، داعيا السائقين الى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور حفاظا على سلامتهم ومستخدمي الطريق.