الأمانة تعتزم إصدار ‏تطبيق ذكي للتكسي الأصفر بمزايا منافسة

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان رياض الخرابشة إن أمانة عمان تعتزم إصدار تطبيق نقل ذكي للتكسي الأصفر أسوة بتطبيقات النقل الأخرى.

وبين أنه سيتم إصدار التطبيق من خلال خلال صيغة مشاركة بالتعاون مع القطاع الخاص وأمانة عمان ومكاتب التكسي الأصفر والسائقين.

وأوضح أن الأمانة تسعى من خلال إصدار التطبيق إلى تحسين أوضاع سائقي التكسي في ظل انتشار تطبيقات النقل الذكي الأخرى، إضافة إلى ضمان تحقيق أعلى درجات الأمان والخصوصية للسائق والراكب على حد سواء.

عقبات أمام المشروع

الخرابشة أفاد خلال حديثه بأن تطبيقات النقل الذكي وجدت على مستوى العالم بهدف تقديم خدمة أفضل للركاب.

وأكد أن هناك نموذج أعمال لدى الأمانة حول شكل التطبيق وآلية عمله، منوها أن التطبيق له علاقات بالسياسات العامة لأمانة عمان الكبرى.

وذكر أن هناك بعض التعقيدات التي قد تواجه إصدار التطبيق تتمثل بأن التكسي في الأردن ذو ملكية فردية، عدا عن وجود أكثر من شخص يعمل على ذات المركبة مع اختلاف ورديات الدوام في الصباح والمساء.

وقال إن وجود تطبيق للتكسي الأصفر فكرة معمول بها في عدد من دول العالم بما فيها تركيا وبريطانيا ومدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من البلدان.

مزايا تنفيذ المشروع

الخرابشة كشف عن مزايا إصدار تطبيق خاص بالتكسي الأصفر في الأردن.

وبين أن التطبيق سيساعد في:

الحفاظ على البيئة

تقليل الأزمات المرورية

تقديم خدمة أفضل للراكب

تقليل المسافات المقطوعة

تأمين المستخدم والسائق بمعلومات الرحلة

تحديد المسار الذي سيقطعه السائق

ردع أي ممارسات من شأنها تعريض الراكب أو السائق للخطر

وأكد الخرابشة أن الأمانة تمتلك أكثر من نموذج لعمل التطبيق، موضحا أن استخدام التطبيق سيكون بكلفة أقل على الراكب من حيث كلف الرحلة، وعلى السائق من حيث النسبة المدفوعة، من التطبيقات الأخرى؛ وذلك لضمان تحقيق أكبر نسبة انتشار ممكنة.